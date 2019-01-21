Азербайджан в 2018г увеличил производство продукции АПК на 4,6%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2018 году составил 7 млрд 10 млн манатов, что на 4,6% выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В прошлом году объем производства продукции в животноводстве составил 3 млрд 824 млн манатов, растениеводства – 3 млрд 186 млн манатов. При этом за отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,7%, растениеводства – 6,8%.

В 2018 году в республике было произведено 556,6 тыс. тонн мяса (рост на 3%), 2 млн 80,4 тыс. тонн молока (рост на 2,8%), 1 млрд 674,7 млн яиц (спад на 2,3%).

По данным Госкомстата, в Азербайджане в 2018 году было собрано 3 млн 309,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (рост на 13%), 898,9 тыс. тонн картофеля (спад на 1,6%), 1 млн 521,9 тыс. тонн овощей (рост на 8,3%), 1 млн 10,8 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 5,9%).

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2017 году увеличился на 4,2%.

А.Мамедов