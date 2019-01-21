Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.80 1.73 Brent 62.70 1.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

Регион 21.01.2019 18:58

Власти Ирана совершили ошибку, ограничив доступ к соцсетям и сайтам - президент Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал решение судебных властей страны ограничить доступ к Интернету.

"Подход, заключающийся в сопротивлении новым технологиям и современным разработкам, устарел. Мы видим, как многие до сих пор, противятся новым явлениям, особенно тем, которые связаны с коммуникациями и информацией", - приводят иранские СМИ слова Х.Рухани на встрече с министром связи и информационных технологий Ирана Мохаммадом Джавадом Азери Джехроми.

По его словам, власти Исламской республики Иран, совершили ошибку, ограничив доступ ко многим социальным сетям и сайтам.

"Мы думаем, что получили полномочия от Всевышнего и можем издавать распоряжения для тех, кто находится на Земле", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РУХАНИ, ТЕХНОЛОГИИ, МНЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]