Власти Ирана совершили ошибку, ограничив доступ к соцсетям и сайтам - президент Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал решение судебных властей страны ограничить доступ к Интернету.

"Подход, заключающийся в сопротивлении новым технологиям и современным разработкам, устарел. Мы видим, как многие до сих пор, противятся новым явлениям, особенно тем, которые связаны с коммуникациями и информацией", - приводят иранские СМИ слова Х.Рухани на встрече с министром связи и информационных технологий Ирана Мохаммадом Джавадом Азери Джехроми.

По его словам, власти Исламской республики Иран, совершили ошибку, ограничив доступ ко многим социальным сетям и сайтам.

"Мы думаем, что получили полномочия от Всевышнего и можем издавать распоряжения для тех, кто находится на Земле", - сказал он.