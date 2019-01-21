Президент Алиев поручил Генпрокурору справедливо рассмотреть дело блогера Гусейнова по инциденту в тюрьме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил справедливо рассмотреть дело блогера Мехмана Гусейнова, отбывающего двухлетнее заключение, заявил помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

«Президент рекомендовал генеральному прокурору принять во внимание молодой возраст М.Гусейнова и отбытие им двух лет наказания, руководствоваться принципами гуманизма и принять все необходимые меры, предусмотренные законом, для справедливого и объективного рассмотрения дела блогера», - сообщил Ф.Алескеров, слова которого приводит госагентство «АзерТАдж».

Он отметил, что М.Гусейнов 20 января обратился к президенту Азербайджана, в котором попросил И.Алиева вмешаться в дело с целью обеспечения объективного расследования и принятия справедливого решения.

Блогер Мехман Гусейнов, отбывающий двухлетнее тюремное заключение, направил обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в справедливом рассмотрении инцидента с участием блогера в тюрьме.

"Уважаемый господин президент. Я Мехман Гусейнов, отбывающий наказание около двух лет. За указанное время между мной и сотрудниками исправительного учреждения не было никаких инцидентов", - отмечается в тексте письма М.Гусейнова, распространенного местными СМИ.

М.Гусейнов подчеркнул, что всегда старался следовать режиму исправительного учреждения. "Однако, 26 декабря в исправительном учреждении, в котором я отбываю наказание, произошел инцидент, в котором я был обвинен. Не хочу отнимать ваше время, поэтому просто отмечу, что я не виноват в произошедшем инциденте. Я не ударял сотрудника тюрьмы", - отметил блогер.

По словам М.Гусейнова, 2 марта 2019 года истекает срок отбывания его наказания. "Я очень жду эту дату. Не хочу быть вновь осужденным и получить новое наказание. Как я отмечал ранее, я не хочу нести ответственность за чьи-то поступки. Но и не хочу, чтобы кто-то использовал мое положение в своих целях. Меня беспокоит только это. Выйти на свободу. Если меня накажут, то это будет большим ударом по моему оставшемуся одним 70-летнему отцу. Ему очень сложно видеть меня в таком положении и часто проведывать меня", - подчеркнул он.

Блогер попросил у главы государства содействовать справедливому рассмотрению инцидента, связанного с ним. "Прошу вас, чтобы вы дали распоряжение о том, чтобы мое дело велось правильно. В случае вашего вмешательства, уверен, решение по моему делу будет справедливым", - отметил М.Гусейнов в обращении к президенту.

Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта 2017 года М.Гусейнова к 2 годам лишения свободы по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.

Ранее М.Гусейнов заявил, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку. После этого начальник управления Муса Мусаев обратился в суд с заявлением в порядке особого производства, обвинив М.Гусейнова в клевете.

По данным ряда СМИ, 26 декабря 2018 года М.Гусейнова обвинили в избиении сотрудника колонии, где он отбывает наказание. В ответ блогер объявил голодовку.

Ф.Исазаде