Нефть слабо дорожает, Brent приблизилась к $63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в понедельник, инвесторы с оптимизмом восприняли данные Baker Hughes о падении числа действующих буровых установок в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 увеличилась на 25 центов (0,4%), до $62,95 за баррель.
Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 24 центов (0,45%) - до $54,04 за баррель.
В понедельник основные торги на американских биржах проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих буровых установок в США сократилось на прошлой неделе на 21 - до минимальных с мая прошлого года 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, а его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года.
"Подъем добычи в Штатах может оказаться слабее, чем мы ожидаем", - говорится в отчете аналитиков Commerzbank AG.
Вместе с тем рост цен сдерживается статданными из Китая, указавшими на замедление роста китайской экономики до минимума почти за три десятилетия в прошлом году. Как сообщалось, ВВП Китая в 2018 году вырос на 6,6%, что оказалось чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%.
Рост ВВП КНР замедлился в четвертом квартале прошлого года до 6,4%, минимального за последнее десятилетие значения, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре, на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.
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