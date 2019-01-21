Нефть слабо дорожает, Brent приблизилась к $63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в понедельник, инвесторы с оптимизмом восприняли данные Baker Hughes о падении числа действующих буровых установок в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 увеличилась на 25 центов (0,4%), до $62,95 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 24 центов (0,45%) - до $54,04 за баррель.

В понедельник основные торги на американских биржах проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих буровых установок в США сократилось на прошлой неделе на 21 - до минимальных с мая прошлого года 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, а его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года.

"Подъем добычи в Штатах может оказаться слабее, чем мы ожидаем", - говорится в отчете аналитиков Commerzbank AG.

Вместе с тем рост цен сдерживается статданными из Китая, указавшими на замедление роста китайской экономики до минимума почти за три десятилетия в прошлом году. Как сообщалось, ВВП Китая в 2018 году вырос на 6,6%, что оказалось чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%.

Рост ВВП КНР замедлился в четвертом квартале прошлого года до 6,4%, минимального за последнее десятилетие значения, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре, на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.