Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.80 1.73 Brent 62.70 1.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

ТЭК 21.01.2019 21:31

Транзит нефти по трубопроводам Грузии в 2018г увеличился на 0,5%

Транзит на мировой рынок нефти по трубопроводам через территорию Грузии в 2018 году составил 283 млн баррелей, что на 0,5% больше, чем в 2017 году, сообщило АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC).

В том числе в IV квартале транзит нефти увеличился на 0,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, до 72,4 млн баррелей.

По основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) из Азербайджана в направлении Турции был осуществлен транзит 255,3 млн баррелей нефти (рост на 0,9%), а по трубопроводу западного направления Баку-Супса (WREP) на терминал на черноморском побережье Грузии поставлено 27,7 млн баррелей нефти (снижение на 3,1%).

По информации GOGC, в 2018 году наибольший объем транспортировки нефти по обоим трубопроводам был зафиксирован в октябре - 24,89 млн баррелей (в том числе транзит по BTC составил 23,3 млн баррелей, по WREP - 1,59 млн баррелей).

Как сообщалось ранее, в 2017 году транзит нефти через территорию Грузии снизился на 0,9% по сравнению с 2016 годом, до 281,7 млн баррелей. По BTC было транспортировано 253,1 млн баррелей (снижение на 0,3%), по WREP - 28,6 млн баррелей (снижение на 56,1%).

Транзит нефти по BTC осуществляется с сентября 2005 года, по WREP - с апреля 1999 года. Оператором обоих нефтепроводов является британская BP.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ, ГОД


Похожие новости


Добыча нефти в Грузии в 2017г снизилась на 17% Прокачка нефти из Азербайджана в Турцию по БТД в 2017г составила 253 млн баррелей Транзит нефти по трубопроводам Грузии за 9 месяцев снизился на 3,9% Грузия в 2017-2019гг осуществит ж/д транзит 4,5 млн т туркменской нефти Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I полугодии снизился на 2% Воров нефти из трубопровода Баку-Супса поймали в Грузии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]