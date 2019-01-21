Транзит нефти по трубопроводам Грузии в 2018г увеличился на 0,5%

Транзит на мировой рынок нефти по трубопроводам через территорию Грузии в 2018 году составил 283 млн баррелей, что на 0,5% больше, чем в 2017 году, сообщило АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC).
В том числе в IV квартале транзит нефти увеличился на 0,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, до 72,4 млн баррелей.
По основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) из Азербайджана в направлении Турции был осуществлен транзит 255,3 млн баррелей нефти (рост на 0,9%), а по трубопроводу западного направления Баку-Супса (WREP) на терминал на черноморском побережье Грузии поставлено 27,7 млн баррелей нефти (снижение на 3,1%).
По информации GOGC, в 2018 году наибольший объем транспортировки нефти по обоим трубопроводам был зафиксирован в октябре - 24,89 млн баррелей (в том числе транзит по BTC составил 23,3 млн баррелей, по WREP - 1,59 млн баррелей).
Как сообщалось ранее, в 2017 году транзит нефти через территорию Грузии снизился на 0,9% по сравнению с 2016 годом, до 281,7 млн баррелей. По BTC было транспортировано 253,1 млн баррелей (снижение на 0,3%), по WREP - 28,6 млн баррелей (снижение на 56,1%).
Транзит нефти по BTC осуществляется с сентября 2005 года, по WREP - с апреля 1999 года. Оператором обоих нефтепроводов является британская BP.
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