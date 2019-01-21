ЕС может ввести против РФ санкции за удерживание украинских моряков - глава МИД Дании

Европейский Союз может рассмотреть возможность введения санкций в отношении России за задержание в районе Керченского пролива экипажей украинских военных судов, считает министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.
"Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка. Если их не выпустят в ближайшее время, ЕС придется рассмотреть возможность санкций против России", - написал глава датского МИД в "Твиттере" в понедельник.
А.Самуэльсен также назвал поведение России в Азовском море неприемлемым.
Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.
В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.
В конце ноября украинцев перевезли в Москву. По решению суда все украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля.
В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.
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