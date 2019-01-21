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Дальнее зарубежье 21.01.2019 20:58

Мэй уговаривает британский парламент пойти на сделку с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что Лондону следует стремиться к тому, чтобы все-таки достичь соглашения с Брюсселем по выходу из Евросоюза.

По ее словам, многие призывают Великобританию выйти из ЕС без какого-либо соглашения, но на деле это будет означать, что Евросоюз должен отменить статью 50 Лиссабонского договора.

"Я считаю, что это будет противоречить результатам референдума, и, я не думаю, что нам стоит этим заниматься или что палате следует это поддерживать", - сказала Т.Мэй, выступая в понедельник в британском парламенте.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРЛАМЕНТ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]