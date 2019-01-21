Мэй уговаривает британский парламент пойти на сделку с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что Лондону следует стремиться к тому, чтобы все-таки достичь соглашения с Брюсселем по выходу из Евросоюза.

По ее словам, многие призывают Великобританию выйти из ЕС без какого-либо соглашения, но на деле это будет означать, что Евросоюз должен отменить статью 50 Лиссабонского договора.

"Я считаю, что это будет противоречить результатам референдума, и, я не думаю, что нам стоит этим заниматься или что палате следует это поддерживать", - сказала Т.Мэй, выступая в понедельник в британском парламенте.