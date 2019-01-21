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Транспорт и связь 21.01.2019 20:05

WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейк-новостями

Мессенджер WhatsApp ограничил до пяти раз возможность переслать одно и то же сообщение в борьбе с распространением фейковых новостей, сообщает в понедельник BBC.

До сих пор пересылать одно и то же сообщение можно было до 20 раз.

Подобное ограничение полгода назад уже было введено в Индии после того, как власти обвинили WhatsApp в тиражировании ложных новостей, которые стали причиной нескольких десятков случаев линчевания. Компания признала эксперимент успешным и решила распространить его на всех пользователей.

BBC отмечает, что новый лимит позволит отправить одно и то же сообщение не более чем 1280 пользователям, тогда как раньше эта цифра составлял больше 5 тыс. человек (в группе в WhatsApp может быть максимум 256 человек).

Таким образом, новое ограничение в целом существенно снизит количество сообщений, отправляемых через WhatsApp по всему миру.

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Тэги: WHATSAPP, СООБЩЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]