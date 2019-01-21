Болтон одобрил запрет Берлина на полеты иранской авиакомпании Mahan Air в Германию

Советник президента США Джон Болтон в понедельник приветствовал решение Германии о запрете на полеты иранской авиакомпании Mahan Air в страну.

"Мы полностью поддерживаем сегодняшнее решение Германии о противодействии спонсируемому Ираном терроризму за счет запрета на полеты Mahan Air. Авиакомпания использует коммерческие рейсы для поддержки проиранского терроризма, доставки бойцов, оружия и денежных средств по всему Ближнему Востоку и за его пределами", - написал Дж.Болтон в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео также выразил поддержку Германии в связи с решением по иранской авиакомпании.

"Авиакомпания... поддерживает разрушительные амбиции иранского режима в регионе. Мы призываем всех наших союзников последовать за этим решением", - написал он на своей странице в Twitter.

В понедельник Германия объявила о запрете для иранской авиакомпании Mahan Air на полеты в страну. В Берлине подчеркнули, что данное решение связано с опасениями в вопросах безопасности и подозрениях, что Тегеран использует авиакомпанию для военных целей.