10 человек погибли в Черном море после пожара на судах, 14 спасены

Спасатели извлекли из воды тела 10 погибших моряков в результате пожара на двух судах в Черном море, сообщил "Интерфаксу" источник в службах морского поиска и спасения.

"Спасено 14 человек, еще 10 извлечены без признаков жизни", - сказал источник.

Судьба 7 моряков остается неизвестной.

Всего на двух судах находился 31 человек, все граждане Индии и Турции.

Два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах.

"Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива (это танкеры под флагом Танзании "Маэстро" и "Канди"), произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе", - сказал представитель "Интерфаксу" Росморречфлота.

В пресс-службе Росморречфлота также заявили "Интерфаксу", что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов". "По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.