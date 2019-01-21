Парламентарии Венесуэлы зовут жителей Каракаса на манифестацию против президента

Депутаты Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, большинство которых в оппозиции к руководству страны, призвали жителей Каракаса в среду выйти на акцию протеста против президента Николаса Мадуро, передают венесуэльские СМИ.
По словам первого заместителя председателя венесуэльского парламента Сталина Гонсалеса, эта акция станет частью "великого выхода", необходимого Венесуэле для того, чтобы страна смогла покончить с кризисом.
Ранее в понедельник группа служащих Национальной гвардии завладела оружием и под угрозой расправы взяла в заложники четверых коллег. Затем они покинули расположение казармы и вышли на улицы, но были схвачены и переданы в руки правосудия.
Чрезвычайное происшествие случилось в одной из казарм Каракаса.
Жителей прилежащих к казарме районов, которые поддержали действия этих национальных гвардейцев, спецназ разогнал с применением слезоточивого газа.
Позже было объявлено об отстранении от должности председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.
Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно на второй срок в стране вступил президент Николас Мадуро, выборы которого многие страны признали нелегитимными.
Азербайджан намерен активно участвовать в реализации целей четвертой индустриальной революции - Алиев
Президент Алиев поручил Генпрокурору справедливо рассмотреть дело блогера Гусейнова по инциденту в тюрьме
Баку и Эр-Рияд готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Опасения Еврокомиссии в отношении "Северного потока-2" остаются - Шефчович
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в 2018г увеличился на 0,5%
WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейк-новостями
В ООН отмечают неожиданное развитие туризма в 2018 году
Алиев соболезнует Мексике в связи с многочисленными жертвами из-за взрыва на трубопроводе
В Азербайджане за 11 месяцев 2018 года увеличилось число разводов на 2,3%, зарегистрированных браков сократилось на 0,5%
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Еще одно новшество в "myAccess"!
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
AzerTelecom начал сотрудничество с ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» в рамках проекта «Azerbaijan Digital Hub»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»