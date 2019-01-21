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Дальнее зарубежье 21.01.2019 22:17

Парламентарии Венесуэлы зовут жителей Каракаса на манифестацию против президента

Депутаты Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, большинство которых в оппозиции к руководству страны, призвали жителей Каракаса в среду выйти на акцию протеста против президента Николаса Мадуро, передают венесуэльские СМИ.

По словам первого заместителя председателя венесуэльского парламента Сталина Гонсалеса, эта акция станет частью "великого выхода", необходимого Венесуэле для того, чтобы страна смогла покончить с кризисом.

Ранее в понедельник группа служащих Национальной гвардии завладела оружием и под угрозой расправы взяла в заложники четверых коллег. Затем они покинули расположение казармы и вышли на улицы, но были схвачены и переданы в руки правосудия.

Чрезвычайное происшествие случилось в одной из казарм Каракаса.

Жителей прилежащих к казарме районов, которые поддержали действия этих национальных гвардейцев, спецназ разогнал с применением слезоточивого газа.

Позже было объявлено об отстранении от должности председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно на второй срок в стране вступил президент Николас Мадуро, выборы которого многие страны признали нелегитимными.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПАРЛАМЕНТАРИИ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]