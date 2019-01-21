Число жертв пожара на двух судах в Черном море достигло 11 человек, 12 спасены - Росморречфлот

Спасатели подняли из воды в районе инцидента с двумя судами в Черном море тело 11 погибшего моряка, сообщили "Интерфаксу" в Росморречфлоте.
"Подняты тела 11 погибших, еще 12 по уточненным данным подняты живыми", - сказали в ведомстве.
Между тем, источник в службах морского поиска и спасения сообщил "Интерфаксу", что еще как минимум трое моряков, скорее всего, погибли. "Под воду ушли еще три тела, их не успели поднять", - сказал источник.
Два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.
Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.
"Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива (это танкеры под флагом Танзании "Маэстро" и "Канди"), произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе", - сказал представитель "Интерфаксу" Росморречфлота.
В пресс-службе Росморречфлота также заявили "Интерфаксу", что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов". "По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.
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