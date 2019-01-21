Мэр Лондона Садик Хан считает, что выход Великобритании из Евросоюза без соглашения - "жесткий" Brexit - будет иметь катастрофические последствия для Лондона.

"Отказ премьер-министра изменить ее подход к Brexit означает, что риск отсутствия сделки, который был бы для Лондона катастрофическим, растет день за днем. Пришло время согласиться на отмену статьи 50 (статьи Лиссабонского договора - ИФ) и дать людям последнее слово", - написал мэр в своем Twitter.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с заявлением, что нужно все-таки добиться принятия соглашения по Brexit.

При этом Т.Мэй заявила, что нельзя отменять статью 50 Лиссабонского договора, поскольку такая мера противоречила бы результатам референдума по Brexit.

Статья 50 Лиссабонского договора описывает порядок выхода из ЕС.