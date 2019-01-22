Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, одной из ключевых тем станут перспективы заключения мирного договора между двумя странами.

С.Абэ прибыл в Россию с кратким рабочим визитом, и это будет уже 25-я по счету встреча В.Путина и С.Абэ.

Переговоры обещают быть непростыми, о чем уже заявили в Кремле.

В преддверии визита помощник президента Юрий Ушаков признал, что заявления японской стороны по мирному договору, прозвучавшие в последние дни, "очевидно усложняют переговорный процесс".

Ранее С.Абэ в эфире японского телеканала заявил о том, что территориальная проблема не может быть решена до тех пор, пока Россия не согласится с переходом к Японии принадлежности территории Курильских островов. При этом он заметил, что на четырех островах сейчас живут русские, и они должны принимать участие в обсуждении судьбы этого района.

Ю.Ушаков, излагая позицию Москвы, напомнил, что "ключевым условием для решения проблемы заключения мирного договора является признание со стороны Токио итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над Южными Курилами". Он подчеркнул, что это "самый первый необходимый шаг".

Помощник президента вновь подчеркнул, что Южные Курилы являются российской территорией и "никто не собирается эту землю кому-то отдавать".

Ю.Ушаков добавил, что прежде всего России и Японии нужно создать атмосферу доверия и партнерства и стремиться вывести отношения на новый уровень.

Помощник президента констатировал, что решение этой проблемы является непростой задачей, а потому и переговоры обещают быть непростыми.

Не менее жестко высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший после переговоров с японским коллегой, что России и Японии "еще далеко до партнерских отношений" и эти отношения "необходимо улучшить во всех областях".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне встречи В.Путина и С.Абэ сказал журналистам, что на данный момент переговоры по мирному договору находятся в начальной стадии. Он отметил, что эта тема является "значительно растянутым по времени вопросом", но Россия намерена сделать все для ускорения процесса.

"Безусловно, мы намерены делать все возможное для того, чтобы это время по возможности сжать, минимизировать, но в то же время зажимать это время до бесконечности и делать решение о выходе на мирный договор сиюминутным - это просто невозможно", - сказал Д.Песков.

Он также сообщил, что на данный момент от Японии не поступало официальных предложений, связанных с заключением мирного договора и Курильскими островами.

Отвечая на вопрос, отреагирует ли Россия отрицательно на возможное предложение Японии о передаче Токио двух Курильских островов в обмен на заключение мирного договора, представитель Кремля подчеркнул, что "эвентуальные рассуждения вряд ли уместны" и не способствуют успеху переговоров.

Ожидается, что переговоры президентов пройдут в Кремле в узком и расширенном составе. По итогам встречи главы двух государств сделают заявление для прессы.

Ожидается, что В.Путин и С.Абэ обсудят в целом состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Также будут затронуты некоторые актуальные проблемы международной и региональной повестки дня, сообщала пресс-служба Кремля..

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

Позже лидеры России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.