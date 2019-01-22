Украинцам надо предоставить право на владение оружием - генеральный прокурор Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что украинцам надо предоставить право на владение оружием.
:"Да, я это заявил еще в 2007 году на должности министра внутренних дел, и сегодня уверен, что да", - заявил Ю.Луценко в телеинтервью вечером в понедельник, отвечая на вопрос о том, надо ли сегодня предоставить право владения оружием.
Генпрокурор Украины признал, что многое изменилось и в настоящее время в стране насчитывается от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия.
"С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия...с обязательной гильзотекой, с психиатрической нарко- и алкоэкспертизой, дальше, это возможно", - сказал Ю.Луценко.
Вместе с тем, генпрокурор высказался против введения смертной казни в Украине.
"Если государство публично объявляет о праве забрать жизнь, значит,тому примеру будет следовать свой раскольников", - сказал Ю.Луценко.
Также генпрокурор заявил, что он выступает против легализации наркотиков, но поддерживает мысль о легализации проституции.
Азербайджан намерен активно участвовать в реализации целей четвертой индустриальной революции - Алиев
Президент Алиев поручил Генпрокурору справедливо рассмотреть дело блогера Гусейнова по инциденту в тюрьме
Баку и Эр-Рияд готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
ADIF с 28 января начнет выплату по требованиям кредиторов RoyalBank последней очереди
Денежные доходы населения Азербайджана в 2018г увеличились на 9%
Производство автобензина в Азербайджане в 2018г сократилось на 2,4%
В ООН отмечают неожиданное развитие туризма в 2018 году
Алиев соболезнует Мексике в связи с многочисленными жертвами из-за взрыва на трубопроводе
В Азербайджане за 11 месяцев 2018 года увеличилось число разводов на 2,3%, зарегистрированных браков сократилось на 0,5%
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Еще одно новшество в "myAccess"!
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
AzerTelecom начал сотрудничество с ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» в рамках проекта «Azerbaijan Digital Hub»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»