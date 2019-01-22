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СНГ 22.01.2019 09:29

Украинцам надо предоставить право на владение оружием - генеральный прокурор Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что украинцам надо предоставить право на владение оружием.

:"Да, я это заявил еще в 2007 году на должности министра внутренних дел, и сегодня уверен, что да", - заявил Ю.Луценко в телеинтервью вечером в понедельник, отвечая на вопрос о том, надо ли сегодня предоставить право владения оружием.

Генпрокурор Украины признал, что многое изменилось и в настоящее время в стране насчитывается от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия.

"С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия...с обязательной гильзотекой, с психиатрической нарко- и алкоэкспертизой, дальше, это возможно", - сказал Ю.Луценко.

Вместе с тем, генпрокурор высказался против введения смертной казни в Украине.

"Если государство публично объявляет о праве забрать жизнь, значит,тому примеру будет следовать свой раскольников", - сказал Ю.Луценко.

Также генпрокурор заявил, что он выступает против легализации наркотиков, но поддерживает мысль о легализации проституции.

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Тэги: УКРАИНА, ОРУЖИЕ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ГЕНПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]