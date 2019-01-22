Шефчович сообщил о своих двусторонних переговорах с Россией и Украиной

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассказал о содержании состоявшихся в Брюсселе двусторонних встреч с российскими и украинскими участниками трехсторонних министерских переговоров по газу - ЕС-РФ-Украина.
"С российским министром (Александром - ИФ) Новаком мы обсудили вопрос синхронизации стран Балтии с электросетью континентальной Европы. Комиссия по-прежнему полностью привержена достижению этого к 2025 году без какого-либо риска для стран Балтии, России и Белоруссии", - сказал зампред ЕК на пресс-конференции в понедельник вечером после завершения очередного раунда министерских газовых переговоров.
"С украинской стороной мы обсудили вопрос разделения системы операторов энергосектора (unbundling). Комиссия приветствует и поддерживает стремление Украины к разделению, и мы обсудим последнее предложение "Нафтогаза", - продолжил М.Шефчович.
По его словам, еще предстоит проделать некоторую работу, поэтому комиссия также организует встречу с европейскими операторами, чтобы использовать их ноу-хау в интересах этого процесса.
Он выразил уверенность, что если все участники будут работать для достижения этой цели, то данный процесс может быть завершен к концу текущего года.
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