Болтон считает непризнание судом Венесуэлы нового руководства Нацассамблеи пустым и предсказуемым действием

США считают решение Верховного суда Венесуэлы не признавать новое руководство Национальной ассамблеи "предсказуемым и пустым", заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Сегодняшние действия контролируемого Мадуро Верховного суда были предсказуемым и пустым актом. Соединенные Штаты решительно поддерживают Национальное Собрание, единственный законный демократический институт Венесуэлы, и его смелые усилия по восстановлению демократии", - написал Дж.Болтон в своем Twitter.
Как сообщалось, Верховный суд Венесуэлы в понедельник снял Хуана Гуаидо с поста председателя Национального конгресса (парламента) страны. Большинство парламентариев находятся в оппозиции к венесуэльским властям.
Решение принято на фоне попытки военного мятежа в Каракасе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»