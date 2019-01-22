Экс-дипломаты и ученые обратились к председателю КНР в связи с задержанием двух граждан Канады

Более сотни бывших дипломатов, академиков и активистов подписали открытое письмо на имя председателя КНР Си Цзиньпина, в котором выражают беспокойство в связи с задержанием двух граждан Канады - Майкла Коврига и Майкла Спавора, сообщает CNN.
"Мы, нижеподписавшиеся ученые, бывшие дипломаты и другие заинтересованные в понимании Китая и наведении мостов, глубоко обеспокоены недавними задержаниями", - следует из письма.
Авторы послания добавляют, что аресты граждан Канады означают, что все, кто "разделяет энтузиазм Коврига и Спавора в построении настоящих, продуктивных и продолжительных взаимоотношений, сейчас должны быть более осторожны в поездках и работе с Китаем".
По их мнению, ситуация с гражданами Канады "приведет к ослаблению диалога" с Китаем и "росту недоверия".
Среди подписавшихся четыре бывших посла Канады и два посла США в Китае, а также множество дипломатов из Северной Америки и Европы.
Отношения между Китаем и Канадой обострились после того, как в КНР задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата М.Коврига и бизнесмена М.Спавора, которых обвиняют в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".
Запад связывает аресты канадцев с задержанием 1 декабря в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая после была отпущена под залог.
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