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Дальнее зарубежье 22.01.2019 11:02

Трамп в очередной раз призвал демократов обеспечить безопасность США при помощи пограничной стены с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в ряде сообщений в своем Twitter в очередной раз заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой и призвал демократов обеспечить безопасность страны.

"Демократы обманывают себя (они действительно не верят в это!), когда говорят, что можно остановить преступность, наркотики, торговлю людьми и караваны мигрантов без стены или стального барьера. Прекратите играть в игры и дайте Америке безопасность, которую она заслуживает", - написал Д.Трамп.

В еще одном сообщении президент США отметил, что четыре человека в Неваде были ограблены и жестоко убиты нелегальным мигрантом, которого не должно было быть в США.

"26 человек погибли на границе в результате борьбы, связанной с наркотиками и бандами. Два огромных каравана мигрантов из Гондураса ворвались в Мексику и направляются в нашу сторону. Нам нужна мощная стена!" - подчеркнул он.

Д.Трамп также отметил, что если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает стену "аморальной", то почему она не просит снести все существующие стены между США и Мексикой.

"Пусть миллионы непроверенных "незнакомцев" просто набегут в США!" - добавил он.

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Тэги: США, ТРАМП, МИГРАНТЫ, СТЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]