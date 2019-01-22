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ТЭК 22.01.2019 09:24

Нефть дешевеет на пессимизме относительно мировой экономики, Brent торгуется у $62,2 за баррель

Лондон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на возобновившихся опасениях по поводу темпов роста мировой экономики.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 подешевели на $0,52 (0,83%) - до $62,22 за баррель. На торгах в понедельник их цена увеличилась на $0,04 (0,06%) и составляла на закрытие $62,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,37 (0,69%) - до $53,43 за баррель. Накануне торги WTI не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

Международный валютный фонд (МВФ) накануне ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с 3,7%. В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.

Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост.

Накануне Китай сообщил о замедлении роста ВВП в прошлом году до 6,6%, минимума за почти три десятилетия. В четвертом квартале рост экономики замедлился до 6,4%, минимального значения за последнее десятилетие.

"Опасения по поводу избыточного предложения утихли благодаря сокращению добычи ОПЕК+, - говорит старший аналитик Sumitomo Corporation Global Research Co. Кен Кобаяси. - Теперь вопросы вызывает спрос. Все пытаются понять, насколько упадет спрос в Китае и в мире в целом".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]