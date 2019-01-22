Верховный суд Казахстана отказал в отмене приговора экс-пограничнику, осужденному пожизненно за убийство 15 человек

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Казахстана оставила в силе приговор о пожизненном лишении свободы бывшего пограничника Владислава Челаха, осужденного за убийство 15 человек, заявил судья Абай Рахметулин.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК постановила: приговор специализированного межрайонного Военного суда по уголовным делам по городу Алматы от 11 декабря 2012 года, постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Военного суда РК от 6 февраля 2013 года, постановление кассационной судебной коллегии Военного суда РК от 21 июня 2013 года в отношении осужденного Челаха Владислава оставить без изменения, ходатайство осужденного Челаха - без удовлетворения", - зачитал решение коллегии председательствующий судья А.Рахметулин во вторник в Астане.

Бывший казахстанский пограничник В.Челах, осужденный на пожизненное лишение свободы за убийство 15 человек на погранпосту "Арканкерген" ходатайствовал об отмене приговора и направлении дела на доследование.

"Он просит Верховный суд отменить приговор межрайонного специализированного военного суда по уголовным делам от 11 декабря 2012 года, согласно которому он осужден к пожизненному лишению свободы. А также направить уголовное дело (...) на дополнительное расследование и обязать уголовное преследование исключить из дела все документы, полученные с нарушением прав", - заявила адвокат Гульмира Шалдыкова, ранее во вторник на заседании судебной коллегии в Верховном суде Казахстана.

По словам адвоката, в отношении В.Челаха было нарушено право на защиту, "так как он был лишен возможности на беспристрастный и справедливый суд".

"В ходе рассмотрения уголовного дела были существенно нарушены его права согласно требованию Уголовно-процессуального кодекса РК. В этой связи он просит обязать орган уголовного преследования предоставить эффективное средство правовой защиты и обязать орган уголовного преследования предоставить (...) достаточное время на подготовку защиты совместно с защитником по его выбору, предоставить время для изучения материалов дела, которое состоит из более чем 60-ти томов", - сказала Г.Шалдыкова.

"Прошу также выплатить осужденному компенсацию за нарушенные права в размере 30 млн тенге", - добавила защитник.

Она также отметила, что 7 ноября 2017 года Комитетом ООН было принято решение о том, что Республикой Казахстан в отношении осужденного В.Челаха была нарушена статья 14 международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного республикой.

Судебная коллегия в составе трех судей Верховного суда удалилась на совещание, объявлен перерыв. Осужденный В.Челах не присутствовал на заседании.

29 мая 2012 года были расстреляны егерь и 14 пограничников, несших службу в горах на посту "Арканкерген", застава была сожжена. В.Челах, пограничник, несший там службу, был найден живым в нескольких километрах от заставы. Позже суд признал его виновным в убийстве сослуживцев и приговорил к пожизненному лишению свободы.