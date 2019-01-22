Ввод в строй жилья в Азербайджане в 2018 году увеличился на 3%, инвестиции в жилстрой – на 32%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
В декабре в эксплуатацию введено 240,4 тыс. кв. метров на сумму 262,1 млн манатов.
По данным статистики, в 2018 году капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 313,8 млн манатов (рост на 32,3%).
Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2017 году, составила 1 млн 727,4 тыс. кв. метров, что на 18,6% меньше показателя 2016 года.
За 2017 год капвложения в жилищное строительство составили 891 млн манатов (рост на 21,7%).
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»