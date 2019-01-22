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Макроэкономика 22.01.2019 09:34

Ввод в строй жилья в Азербайджане в 2018 году увеличился на 3%, инвестиции в жилстрой – на 32%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В декабре в эксплуатацию введено 240,4 тыс. кв. метров на сумму 262,1 млн манатов.

По данным статистики, в 2018 году капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 313,8 млн манатов (рост на 32,3%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2017 году, составила 1 млн 727,4 тыс. кв. метров, что на 18,6% меньше показателя 2016 года.

За 2017 год капвложения в жилищное строительство составили 891 млн манатов (рост на 21,7%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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