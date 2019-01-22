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СНГ 22.01.2019 09:40

Землетрясение произошло в Таджикистане в 10 км от Душанбе

Землетрясение произошло в 10 км восточнее Душанбе в 9:33 по местному времени, сообщила во вторник Геофизическая служба АН Таджикистана.

"Эпицентр расположен в 10 км восточнее Душанбе. Интенсивность в эпицентре составила четыре балла, в Душанбе - 3-4 балла", - сообщили таджикские сейсмологи.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ДУШАНБЕ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]