Землетрясение произошло в Таджикистане в 10 км от Душанбе

Землетрясение произошло в 10 км восточнее Душанбе в 9:33 по местному времени, сообщила во вторник Геофизическая служба АН Таджикистана.

"Эпицентр расположен в 10 км восточнее Душанбе. Интенсивность в эпицентре составила четыре балла, в Душанбе - 3-4 балла", - сообщили таджикские сейсмологи.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.