Второе за сутки землетрясение зафиксировано на юге Индонезии

Повторный подземный толчок зафиксирован близ южного берега индонезийского острова Сумба, магнитуда составила 6,6.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 09:10 во вторник землетрясения имел координаты -10.49 градуса южной широты и 119.14 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 60 км к югу от острова Сумба.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".
Ранее во вторник в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»