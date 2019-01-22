Второе за сутки землетрясение зафиксировано на юге Индонезии

Повторный подземный толчок зафиксирован близ южного берега индонезийского острова Сумба, магнитуда составила 6,6.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 09:10 во вторник землетрясения имел координаты -10.49 градуса южной широты и 119.14 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 60 км к югу от острова Сумба.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

Ранее во вторник в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6.