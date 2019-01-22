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Дальнее зарубежье 22.01.2019 11:25

Суд Токио вновь отказался отпустить бывшего главу Nissan под залог

Суд Токио вновь отказал экс-главе Nissan Motor Co. Карлосу Гону в освобождении под залог, пишет MarketWatch.

К.Гону, находящемуся под стражей с 19 ноября прошлого года, было отказано в залоге, несмотря на то, что он пообещал носить электронный браслет слежения и оплатить работу агентов, которые обеспечивали бы его безопасность. Также К.Гон пообещал снять в Токио квартиру, в которой он проживал бы во время разбирательств.

Эксперты отмечают, что такое решение суда является победой обвинения, поскольку на свободе у К.Гона было бы больше возможностей подготовиться к защите своего дела.

Бывшему главе Nissan предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Его обвиняют и в том, что он вводил инвесторов и власти Японии в заблуждение.

Сам К.Гон отрицает все обвинения и намерен защищаться в суде. Дата рассмотрения дела К.Гона пока не назначена.

Судебная система Японии построена так, что обвиняемые могут ждать разбирательства больше года, оставаясь в тюрьме все это время. По оценкам адвокатов К.Гона, слушание его дела может начаться примерно через полгода после предъявления обвинений.

Акции Nissan дешевеют во вторник на 0,7%. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 22,5%.

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Тэги: ЯПОНИЯ, NISSAN, ГЛАВА, ЗАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]