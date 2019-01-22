Суд Токио вновь отказался отпустить бывшего главу Nissan под залог

Суд Токио вновь отказал экс-главе Nissan Motor Co. Карлосу Гону в освобождении под залог, пишет MarketWatch.
К.Гону, находящемуся под стражей с 19 ноября прошлого года, было отказано в залоге, несмотря на то, что он пообещал носить электронный браслет слежения и оплатить работу агентов, которые обеспечивали бы его безопасность. Также К.Гон пообещал снять в Токио квартиру, в которой он проживал бы во время разбирательств.
Эксперты отмечают, что такое решение суда является победой обвинения, поскольку на свободе у К.Гона было бы больше возможностей подготовиться к защите своего дела.
Бывшему главе Nissan предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Его обвиняют и в том, что он вводил инвесторов и власти Японии в заблуждение.
Сам К.Гон отрицает все обвинения и намерен защищаться в суде. Дата рассмотрения дела К.Гона пока не назначена.
Судебная система Японии построена так, что обвиняемые могут ждать разбирательства больше года, оставаясь в тюрьме все это время. По оценкам адвокатов К.Гона, слушание его дела может начаться примерно через полгода после предъявления обвинений.
Акции Nissan дешевеют во вторник на 0,7%. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 22,5%.
Прекращено новое уголовное расследование в отношении блогера Гусейнова – Генпрокуратура Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Азербайджан намерен активно участвовать в реализации целей четвертой индустриальной революции - Алиев
В Азербайджане создана компания с капиталом около 430 тыс. манатов
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в январе-ноябре 2018г сократились незначительно
Число зарегистрированных юрлиц в Азербайджане в 2018г увеличилось на 10%, физлиц, занимающихся индивидуальным бизнесом – на 6%
Испанский суд приговорил Роналду к условному сроку и штрафу в 19 млн евро по делу о неуплате налогов
Туроператоры РФ перспективы роста турпотока в Азербайджан связывают с необходимостью устранения ряда недостатков
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Потребительские кредиты стали очень выгодными в Банке Республика
Еще одно новшество в "myAccess"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»