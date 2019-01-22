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Макроэкономика 22.01.2019 10:06

Денежные доходы населения Азербайджана в 2018г увеличились на 9%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в 2018 году составили 53 млрд 688,6 млн манатов, что на 9,2% превышает показатель 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения за год увеличились на 8,2% - до 5 тыс. 467,4 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 49 млрд 595,5 млн манатов, что на 9,4% выше показателя 2017 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2017 году увеличились на 8,3%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]