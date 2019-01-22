Денежные доходы населения Азербайджана в 2018г увеличились на 9%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в 2018 году составили 53 млрд 688,6 млн манатов, что на 9,2% превышает показатель 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения за год увеличились на 8,2% - до 5 тыс. 467,4 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 49 млрд 595,5 млн манатов, что на 9,4% выше показателя 2017 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2017 году увеличились на 8,3%.

Б.Рустамбеков