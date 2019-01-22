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Финансы 22.01.2019 10:25

ADIF с 28 января начнет выплату по требованиям кредиторов RoyalBank последней очереди

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к кредиторам ОАО "RoyalBank", находящегося в процессе ликвидации.

В информации фонда отмечается, что ADIF с 28 января начнет выплату по требованиям кредиторов последней очереди.

"Выплаты будут осуществляться в безналичной форме", - отмечает фонд

Как сообщалось ранее, правление Центрального банка Азербайджана приняло решение с 13 июля 2012 года аннулировать лицензию ОАО "RoyalBank" в связи с наличием значительных нарушений в деятельности банка.

ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля "Об утверждении и введении в действие закона "О страховании вкладов", принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда - гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Мамедов

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Тэги: БАНК, КРЕДИТОРЫ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]