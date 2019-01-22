Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0256 GBR   2.1875 TRY   0.3193

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.21 Brent 62.74 0.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Янв 25 Янв

Дальнее зарубежье 22.01.2019 11:46

В Сеуле ожидают Ким Чен Ына в конце марта - СМИ

Власти Южной Кореи готовятся принять в Сеуле лидера КНДР Ким Чен Ына в конце марта, передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ.

"В южнокорейской резиденции президента проводят подготовку к возможному визиту северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул примерно в конце марта", - передает Bloomberg со ссылкой на источники южнокорейских СМИ.

Агентство отмечает, что если саммит США-КНДР запланирован на конец февраля, то визит Ким Чен Ына в Сеул, действительно, может быть организован примерно в конце марта.

"Южной Корее будет необходимо оценить возможное сотрудничество и обмены с Северной Кореей по итогам саммита США-КНДР", - подчеркивает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что саммит Д.Трампа и Ким Чен Ына запланирован на конец февраля. Его место пока официально не оглашается. Ранее СМИ предполагали, что встреча может состояться во Вьетнаме. Предыдущие переговоры этих двух лидеров прошли в Сингапуре в июне прошлого года.

Ким Чен Ын также встречался с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Пхеньяне в сентябре прошлого года, а также в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом в апреле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ВИЗИТ


Похожие новости


Олимпиада-2032 обойдется Южной Корее почти в $3,5 млрд Большинство южнокорейцев выступают за приезд Ким Чен Ына в Сеул - опрос Президент Южной Кореи не уверен, что Ким Чен Ын посетит в Сеул в этом году Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации Ким Чен Ын может до конца года посетить Южную Корею Южная Корея и КНДР могут обсудить открытие прямого авиасообщения - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]