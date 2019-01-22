Туроператоры РФ перспективы роста турпотока в Азербайджан связывают с необходимостью устранения ряда недостатков

Ассоциация туроператоров России (АТОР) для увеличения турпотока из РФ в Азербайджан отмечает важность снижения стоимости авиабилетов, строительства новых пляжных отелей и создания развитой инфраструктуры пляжного отдыха.

«Азербайджан не располагает достаточным для массового спроса количеством пляжных отелей и развитой инфраструктурой пляжного отдыха, а Каспийское море имеет очень короткий «купальный» период», - считают специалисты российского туроператора «Дельфина».

Как сообщает «Вестник АТОР», с такой точкой зрения согласны и в ICS Travel Group. «По мнению PR-директора ICS Travel Group Анны Филатовской, чтобы увеличить число российских туристов, азербайджанской стороне стоит задуматься об уменьшении стоимости авиабилетов, предложении специальных цен в отелях для тургрупп, строительстве пляжных отелей на побережье, причем таких, которые в межсезонье могут работать как SPA-отели или санатории и при этом давать хорошие цены», - отмечает Ассоциация.

В свою очередь, эксперты туроператора «Мультитур» также обращают внимание на отсутствие бюджетных вариантов размещения в Азербайджане, подчеркивая, что качество пляжного отдыха в этом регионе уступает черноморскому и тем более, средиземноморскому.

«Более позитивно оценивают перспективы пляжного отдыха в Азербайджане специалисты туроператора АЛЕАН. По их мнению, самый большой плюс отпуска на море именно в Азербайджане в том, что все пляжи находятся в пригороде Баку, благодаря чему туристы могут совмещать пляжный отдых с экскурсионными поездками», - указывает АТОР.

Российские туроператоры также отмечают уступающие Грузии и Армении показатели роста турпотока из РФ в Азербайджан.

«По данным Госагентства по туризму Азербайджана, в 2018 году страну посетило более 2,8 млн иностранных туристов, что на 6% больше, чем было зафиксировано в 2017 году. Примерно треть всего зарубежного турпотока пришлось на российский рынок: 878 тыс. туристов. Динамика российского рынка относительно 2017 года составила всего 3%», - говорится в анализе «Вестника АТОР».

Это гораздо меньше, чем в Грузии и Армении, подчеркивают в Ассоциации.

«В Грузии по итогам 2018 года заявили о росте турпотока из РФ на 24% (1,4 млн человек), в Армении по итогам первых 9 месяцев 2018 года сообщали о росте на 16%», - сообщает АТОР.

По отзывам российских туроператоров, Азербайджан проигрывает Грузии и Армении в популярности сразу по ряду причин, среди которых выделяется, прежде всего, вопрос ценообразования в сравнении с соседними направлениями Закавказья.

«Меньший прирост туристов по Азербайджану в сравнении с Грузией и Арменией обусловлен более высоким ценником на все услуги: отели, питание, трансферы. Например, стоимость авиабилетов в Баку, хоть и упала за последние несколько лет, но все еще выше, чем, например, в Ереван. Питание в Баку в среднем обойдется в $20-25 на человека. В Ереване – 1000 руб. с бокалом вина, в Грузии – $5-10 за огромные порции», - подчеркивает А.Филатовская.

«Если Грузия и Армения в период религиозных праздников и международных событий не завышают цены, то в Азербайджане ситуация иная», – добавляют в АЛЕАН.

По наблюдению экспертов «Дельфина», не отличается сейчас Азербайджан и высокой возвратностью туристов, второй раз сюда россияне, как правило, возвращаются только для лечения.

«Чаще всего организованные туристы едут в Азербайджан в экскурсионные туры (у разных туроператоров на этот продукт приходится от 30 до 75% продаж по направлению) и на лечение (до 50%). Реже – в MICE-поездки (от 10 до 25%) и на пляжный отдых», - сообщает АТОР.

По наблюдению туроператора ANEX Tour, туры с проживанием бронируются активнее, чаще всего без перелета. В настоящее время ANEX Tour осуществляет перелет в Баку на базе регулярных рейсов (GDS-туры) с вылетами из Москвы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга.

«Большая часть турпотока в Азербайджан сейчас складывается из самостоятельных туристов, но пакетные туры набирают обороты, так что в этом сезоне мы ожидаем прирост заявок по данному направлению», - отметили в пресс-службе ANEX Tour.

Р.Бабаев