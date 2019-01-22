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Транспорт и связь 22.01.2019 10:57

В Азербайджан в январе-ноябре 2018г импортированы легковые автомобили на $329 млн

В Азербайджан в январе-ноябре 2018 года импортированы легковые автомобили на сумму $329 млн 143,2 тыс., что в 2 раза выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В отчетном периоде импорт в страну легковых автомобилей составил 20,429 тыс. единиц, что в 2,4 раза больше чем в январе-ноябре 2017 года», - отметили в правительстве.

За 11 месяцев в Азербайджан также импортировано 1,938 тыс. грузовых автомобилей (рост в 1,9 раза) на сумму $28 млн 712,3 тыс. (рост в 2 раза).

Кроме этого, в январе-ноябре 2018 года в республику импортировано 235 автобусов (рост на 39,1%) на общую сумму $12 млн 835,5 тыс. рост на 20%).

Азербайджан в 2018 году впервые раскрывает общую стоимость автомобилей, импортированных в страну.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИМПОРТ, АВТОМОБИЛИ, ЛЕГКОВЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]