В Азербайджан в январе-ноябре 2018г импортированы легковые автомобили на $329 млн

В Азербайджан в январе-ноябре 2018 года импортированы легковые автомобили на сумму $329 млн 143,2 тыс., что в 2 раза выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В отчетном периоде импорт в страну легковых автомобилей составил 20,429 тыс. единиц, что в 2,4 раза больше чем в январе-ноябре 2017 года», - отметили в правительстве.
За 11 месяцев в Азербайджан также импортировано 1,938 тыс. грузовых автомобилей (рост в 1,9 раза) на сумму $28 млн 712,3 тыс. (рост в 2 раза).
Кроме этого, в январе-ноябре 2018 года в республику импортировано 235 автобусов (рост на 39,1%) на общую сумму $12 млн 835,5 тыс. рост на 20%).
Азербайджан в 2018 году впервые раскрывает общую стоимость автомобилей, импортированных в страну.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»