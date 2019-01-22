Прекращено новое уголовное расследование в отношении блогера Гусейнова – Генпрокуратура Азербайджана

Прекращено новое уголовное расследование в отношении отбывающего двухлетний срок тюремного заключения блогера Мехмана Гусейнова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«Уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова аннулировано», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, М.Гусейнов направил обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в справедливом рассмотрении инцидента с участием блогера в тюрьме.

Президент И.Алиев поручил рассмотреть дело блогера Мехмана Гусейнова, заявил помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров. «Президент рекомендовал генеральному прокурору принять во внимание молодой возраст М.Гусейнова и отбытие им двух лет наказания, руководствоваться принципами гуманизма и принять все необходимые меры, предусмотренные законом, для справедливого и объективного рассмотрения дела блогера», - отметил он.

Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта 2017 года М.Гусейнова к 2 годам лишения свободы по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.

Ранее М.Гусейнов заявил, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку. После этого начальник управления Муса Мусаев обратился в суд с заявлением в порядке особого производства, обвинив М.Гусейнова в клевете.

По данным ряда СМИ, 26 декабря 2018 года М.Гусейнова обвинили в избиении сотрудника колонии, где он отбывает наказание. В ответ блогер объявил голодовку.

Р.Бабаев