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Внутренняя политика 22.01.2019 11:06

Прекращено новое уголовное расследование в отношении блогера Гусейнова – Генпрокуратура Азербайджана

Прекращено новое уголовное расследование в отношении отбывающего двухлетний срок тюремного заключения блогера Мехмана Гусейнова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«Уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова аннулировано», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, М.Гусейнов направил обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в справедливом рассмотрении инцидента с участием блогера в тюрьме.

Президент И.Алиев поручил рассмотреть дело блогера Мехмана Гусейнова, заявил помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров. «Президент рекомендовал генеральному прокурору принять во внимание молодой возраст М.Гусейнова и отбытие им двух лет наказания, руководствоваться принципами гуманизма и принять все необходимые меры, предусмотренные законом, для справедливого и объективного рассмотрения дела блогера», - отметил он.

Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта 2017 года М.Гусейнова к 2 годам лишения свободы по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.

Ранее М.Гусейнов заявил, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку. После этого начальник управления Муса Мусаев обратился в суд с заявлением в порядке особого производства, обвинив М.Гусейнова в клевете.

По данным ряда СМИ, 26 декабря 2018 года М.Гусейнова обвинили в избиении сотрудника колонии, где он отбывает наказание. В ответ блогер объявил голодовку.

Р.Бабаев

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Тэги: БЛОГЕР, ДЕЛО, АННУЛИРОВАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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