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Дальнее зарубежье 22.01.2019 12:02

Адвокат Трампа назвал гипотетическими свои высказывания об обсуждениях строительства Trump Tower в Москве

Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что его недавние высказывания о сроках обсуждения Дональдом Трампом проекта строительства в Москве небоскреба Trump Tower носили гипотетический характер.

"Мои недавние заявления об обсуждениях во время избирательной кампании в 2016 году между Майком Коэном (бывший адвокат Д.Трампа - ИФ) и на тот момент кандидатом в президенты Дональдом Трампом о возможном московском проекте были гипотетическими", - приводит телеканал ABC выдержки из заявления Р.Джулиани.

В нем адвокат Д.Трампа также отметил, что его слова "не были основаны на каких-либо заявлениях самого президента".

"Мои комментарии не отражают реальные сроки или обстоятельства переговоров (о проекте строительства Trump Tower в Москве - ИФ). И дело в том, что предложение находилось на ранней стадии рассмотрения и не выходило за рамки письма о намерениях, которое не имело юридических обязательств", - добавил он.

Американские СМИ отмечают, что этим заявлением адвокат Д.Трампа практически опроверг сказанные им в конце прошлой недели слова. Тогда Р.Джулиани сказал, что обсуждения возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве между Д.Трампом и его бывшим адвокатом Майклом Коэном могли вестись до октября - ноября 2016 года.

Р.Джулиани в интервью заявил, что президент США помнит, что разговаривал об этом проекте со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном "до октября-ноября 2016 года". При этом Р.Джулиани отмечал, что обсуждения проекта велись по инициативе самого М.Коэна.

М.Коэн в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по этому проекту. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем он признался, что вел переговоры до июня 2016 года.

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Тэги: США, ТРАМП, АДВОКАТ, НЕБОСКРЕБ


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