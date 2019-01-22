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Дальнее зарубежье 22.01.2019 12:21

Разведслужбы США и КНДР уже 10 лет поддерживают регулярные контакты - СМИ

Представители американских разведслужб в течение десяти лет поддерживают канал связи с коллегами из разведки Северной Кореи, сообщает во вторник газета The Wall Street Journal.

Подобные контакты между спецслужбами США и КНДР, по данным газеты, начались не позднее 2009 года. Ключевым контактным лицом со стороны КНДР считался Ким Ен Чхоль, бывший глава разведуправления генштаба КНА. Сейчас он является зампредседателя Трудовой партии КНДР и активно участвует в переговорах с США, так, недавно он встречался в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и главой госдепа Майком Помпео.

Вашингтон использовал переговоры между разведками с разными целями: от обсуждения задержанных американцев до дискуссий по планированию саммита лидеров КНДР и США, отмечает газета.

В рамках переговоров в КНДР неоднократно ездили высокопоставленные сотрудники ЦРУ. Так, дважды ездил в Пхеньян в 2012 году заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл, еще как минимум одна поездка состоялась с участием его преемницы Эврил Хэйнс, сообщает газета.

Большая часть переговоров, проходивших по каналу связи, была тайной, однако некоторые встречи разведслужб проходили и публично. Так, пишет газета, в 2014 году в КНДР ездил директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, чтобы обсудить освобождение двух американцев.

Затем, в конце последнего срока Барака Обамы на посту президента канал связи, вероятно, не использовали, а в 2017 году его возродил Майк Помпео, занимавший тогда должность главы ЦРУ. В августе 2017 года он отправил представителя ЦРУ на встречу с северокорейцами в Сингапур, отмечает газета.

В настоящее время переговоры между США и КНДР в основном ведутся открыто и на высоком уровне, замечает газета. В то же время, контакты с участием разведслужб продолжаются. Так, в пятницу в Вашингтоне Ким Ен Чхоль провел необъявленную встречу с заместителем директора ЦРУ Воном Бишопом, сообщает газета.

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Тэги: США, КНДР, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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