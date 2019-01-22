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Бизнес и законодательство 22.01.2019 11:59

Азербайджан в январе-ноябре 2018г импортировал минеральных удобрений на $82 млн

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-ноябре 2018 года составил 264,9 тыс. тонн, что на 60% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.

Общая стоимость импортированных в страну в январе-ноябре 2018 года минеральных удобрений составила $81 млн 676,5 тыс. (рост в 1,7 раза).

Кроме того, в январе-ноябре в Азербайджан импортировано 39,431 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (рост на 42,1%) на сумму $9,269 млн (рост на 60%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 38,062 тыс. тонн (рост на 28,3%) на сумму $49 млн 740,8 тыс. (рост на 41,9%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 248,9 тыс. тонн продукции сталепроката (спад на 9,8%) на $191 млн 494,3 тыс., брусков из черных металлов – 147,9 тыс. тонн (рост на 44,1%) на $86 млн 460,6 тыс., угольников из черных металлов – 33,867 тыс. тонн (рост на 4,1%) на $29 млн 154,7 тыс., труб из черных металлов – 203,8 тыс. тонн (рост в1,7 раза) на $439 млн 117,2 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИМПОРТ, УДОБРЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]