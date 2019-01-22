Hyundai назначил нового главу штаб-квартиры в РФ и СНГ

Автоконцерн Hyundai Motor с января 2019 года назначил Сона Кенгсу новым президентом региональной штаб-квартиры, отвечающей за Россию и ряд стран СНГ, а также генеральным директором ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), сообщает пресс-служба концерна.

С.Кенгсу начал работу в Hyundai Motor в 1985 году, более тридцати лет работал в различных подразделениях компании и на зарубежных заводах автоконцерна.

Ранее пост главы регионального подразделения и завода занимал Ли Ентэк.

Как сообщалось, в конце 2018 года в рамках глобальной реорганизации Hyundai Motor открыл в РФ региональную штаб-квартиру, которая отвечает за планирование и операционное управление производством в России и странах СНГ: Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Армении и Туркмении.

Подразделение призвано обеспечить более высокую степень интеграции в рынки региона, чтобы компания могла активно реагировать на быстрые изменения и развитие рыночных трендов и потребностей клиентов, отмечала тогда пресс-служба концерна.

Летом 2018 года Hyundai объявил о формировании еще трех региональных штаб-квартир - в Северной Америке (Hyundai Motor North America Headquarters), в Европе (Hyundai Motor Europe Headquarters) и Индии (Hyundai Motor India Headquarters).

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.