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СНГ 22.01.2019 12:15

Hyundai назначил нового главу штаб-квартиры в РФ и СНГ

Автоконцерн Hyundai Motor с января 2019 года назначил Сона Кенгсу новым президентом региональной штаб-квартиры, отвечающей за Россию и ряд стран СНГ, а также генеральным директором ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), сообщает пресс-служба концерна.

С.Кенгсу начал работу в Hyundai Motor в 1985 году, более тридцати лет работал в различных подразделениях компании и на зарубежных заводах автоконцерна.

Ранее пост главы регионального подразделения и завода занимал Ли Ентэк.

Как сообщалось, в конце 2018 года в рамках глобальной реорганизации Hyundai Motor открыл в РФ региональную штаб-квартиру, которая отвечает за планирование и операционное управление производством в России и странах СНГ: Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Армении и Туркмении.

Подразделение призвано обеспечить более высокую степень интеграции в рынки региона, чтобы компания могла активно реагировать на быстрые изменения и развитие рыночных трендов и потребностей клиентов, отмечала тогда пресс-служба концерна.

Летом 2018 года Hyundai объявил о формировании еще трех региональных штаб-квартир - в Северной Америке (Hyundai Motor North America Headquarters), в Европе (Hyundai Motor Europe Headquarters) и Индии (Hyundai Motor India Headquarters).

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.

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Тэги: РОССИЯ, HYUNDAI, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]