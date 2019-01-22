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ТЭК 22.01.2019 12:28

Президент Алиев провел встречу с главой BP Дадли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании BP Робертом Дадли, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества по совместной разработке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», «Шафаг», «Асиман», «Абшерон» и др.», - говорится в сообщении.

Встреча состоялась в кулуарах Всемирного экономического форума.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ДАДЛИ, ВСТРЕЧА


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Президент Алиев провел встречу с главой BP Дадли

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]