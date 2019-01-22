Президент Алиев провел встречу с главой BP Дадли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании BP Робертом Дадли, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества по совместной разработке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», «Шафаг», «Асиман», «Абшерон» и др.», - говорится в сообщении.

Встреча состоялась в кулуарах Всемирного экономического форума.

Ф.Исазаде