Visa готова поддержать расширение безналичных платежей в общественном транспорте Азербайджана

Международная платежная система Visa заинтересована в расширении операций в Азербайджане, готова оказать поддержку применению безналичных платежей в общественном транспорте, заявил глава компании Райан МакИнерни, сообщает сайт главы государства.

«В Азербайджане карты Visa широко используются при электронных платежных операциях, компания заинтересована в расширении своей деятельности в стране во многих областях, в том числе готова оказать поддержку расширению безналичных платежей в общественном транспорте», - сказал Р.МакИнерни на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе, сообщается в информации.

Глава Visa подчеркнул, что основной целью его визита Давоса являлась встреча с президентом Азербайджана.

Отмечая имеющийся прогресс в развитии цифровых платежей в Азербайджане, Р.МакИнерни подчеркнул, что Visa тесно сотрудничает с соответствующими структурами республики по реализации различных проектов в этой сфере.

По его словам, применяемые в Азербайджане с целью развития безналичных платежей налоговые льготы и другие инициативы будут очень эффективными.

И.Алиев, в свою очередь, отметил значение развития электронных платежей для страны и наличие реализуемых в этой сфере широких реформ. По словам президента, это нашло отражение в международных рейтингах.

Р.Бабаев