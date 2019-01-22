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Финансы 22.01.2019 12:34

Visa готова поддержать расширение безналичных платежей в общественном транспорте Азербайджана

Международная платежная система Visa заинтересована в расширении операций в Азербайджане, готова оказать поддержку применению безналичных платежей в общественном транспорте, заявил глава компании Райан МакИнерни, сообщает сайт главы государства.

«В Азербайджане карты Visa широко используются при электронных платежных операциях, компания заинтересована в расширении своей деятельности в стране во многих областях, в том числе готова оказать поддержку расширению безналичных платежей в общественном транспорте», - сказал Р.МакИнерни на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе, сообщается в информации.

Глава Visa подчеркнул, что основной целью его визита Давоса являлась встреча с президентом Азербайджана.

Отмечая имеющийся прогресс в развитии цифровых платежей в Азербайджане, Р.МакИнерни подчеркнул, что Visa тесно сотрудничает с соответствующими структурами республики по реализации различных проектов в этой сфере.

По его словам, применяемые в Азербайджане с целью развития безналичных платежей налоговые льготы и другие инициативы будут очень эффективными.

И.Алиев, в свою очередь, отметил значение развития электронных платежей для страны и наличие реализуемых в этой сфере широких реформ. По словам президента, это нашло отражение в международных рейтингах.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, VISA, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]