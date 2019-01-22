Эксперты в США призывают заняться решением вопроса секретных ракетных баз КНДР

На территории КНДР расположены около 20 секретных ракетных баз, судьбу которых Пхеньян, вероятно, не намерен обсуждать в рамках контактов по теме денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в докладе, опубликованном вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).
В документе, в частности, приводится пример базы Сино-ри, которая расположена в 212 км к северу от Демилитаризованной зоны. На территории базы, по информации американских специалистов, изучивших сделанные спутниками снимки, размещены баллистические ракеты "Нодон-1".
Данная база, предположительно, сыграла заметную роль при разработке ракеты "Пуккыксон-2", о существовании которой в КНДР объявили зимой 2012 года.
В докладе отмечается, что база и размещенные на ней ракеты вписываются в стратегию КНДР, заключающуюся в том, чтобы страна имела возможность первой нанести ядерный или неядерный ракетный удар по Южной Корее и наибольшей части территории Японии.
Американские эксперты подчеркивают, что эта база "никогда не была задекларирована Северной Кореей. И, видимо, ее судьбу не обсуждают на переговорах по денуклеаризации между США и КНДР".
"Если речь пойдет о любого рода финальной сделке по денуклеаризации, то Пхеньяну, по всей видимости, нужно будет рассекретить свои базы, решить вопрос об их ликвидации и наладить механизм по верификации", - говорится в документе.
"Дипломатия играет важнейшую роль, именно на нее следует опираться при решении северокорейской ядерной проблемы. Однако любое соглашение должно охватывать все действующие ракетные базы, представляющие угрозу безопасности Южной Кореи и США", - заявили в CSIS.
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