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Дальнее зарубежье 22.01.2019 13:19

Эксперты в США призывают заняться решением вопроса секретных ракетных баз КНДР

На территории КНДР расположены около 20 секретных ракетных баз, судьбу которых Пхеньян, вероятно, не намерен обсуждать в рамках контактов по теме денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в докладе, опубликованном вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

В документе, в частности, приводится пример базы Сино-ри, которая расположена в 212 км к северу от Демилитаризованной зоны. На территории базы, по информации американских специалистов, изучивших сделанные спутниками снимки, размещены баллистические ракеты "Нодон-1".

Данная база, предположительно, сыграла заметную роль при разработке ракеты "Пуккыксон-2", о существовании которой в КНДР объявили зимой 2012 года.

В докладе отмечается, что база и размещенные на ней ракеты вписываются в стратегию КНДР, заключающуюся в том, чтобы страна имела возможность первой нанести ядерный или неядерный ракетный удар по Южной Корее и наибольшей части территории Японии.

Американские эксперты подчеркивают, что эта база "никогда не была задекларирована Северной Кореей. И, видимо, ее судьбу не обсуждают на переговорах по денуклеаризации между США и КНДР".

"Если речь пойдет о любого рода финальной сделке по денуклеаризации, то Пхеньяну, по всей видимости, нужно будет рассекретить свои базы, решить вопрос об их ликвидации и наладить механизм по верификации", - говорится в документе.

"Дипломатия играет важнейшую роль, именно на нее следует опираться при решении северокорейской ядерной проблемы. Однако любое соглашение должно охватывать все действующие ракетные базы, представляющие угрозу безопасности Южной Кореи и США", - заявили в CSIS.

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Тэги: США, КНДР, РАКЕТЫ, БАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]