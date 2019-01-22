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Дальнее зарубежье 22.01.2019 13:31

Израиль успешно испытал систему ПРО Arrow 3

Израильские военные совместно с Агентством противоракетной обороны США провели во вторник испытание системы ПРО Arrow 3, сообщают СМИ Израиля.

После обнаружения мишени противоракета была запущена с территории военной базы в центральной части Израиля. В итоге мишень была сбита, отмечается в сообщении со ссылкой на израильское военное ведомство.

"Успешное испытание - важное событие, показывающие, что Израиль способен защитить себя от существующих и будущих угроз для своего существования в регионе", - заявили в израильском министерстве обороны.

Целью испытаний была проверка модификаций, внесенных в Arrow 3.

Эта система, разработанная в Израиле, способна перехватывать ракеты в космосе, отмечается в сообщении.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ПРО, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]