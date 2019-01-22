Израиль успешно испытал систему ПРО Arrow 3

Израильские военные совместно с Агентством противоракетной обороны США провели во вторник испытание системы ПРО Arrow 3, сообщают СМИ Израиля.

После обнаружения мишени противоракета была запущена с территории военной базы в центральной части Израиля. В итоге мишень была сбита, отмечается в сообщении со ссылкой на израильское военное ведомство.

"Успешное испытание - важное событие, показывающие, что Израиль способен защитить себя от существующих и будущих угроз для своего существования в регионе", - заявили в израильском министерстве обороны.

Целью испытаний была проверка модификаций, внесенных в Arrow 3.

Эта система, разработанная в Израиле, способна перехватывать ракеты в космосе, отмечается в сообщении.