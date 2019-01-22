СМИ узнали о возможности скорой смены премьера Грузии

Грузинский еженедельник "Квирис палитра" со ссылкой на неназванные кулуарные источники сообщает о возможных скорых изменениях в правительстве Грузии, в частности, смене премьер-министра и министров обороны и инфраструктуры.

В статье еженедельника говорится о возможной смене премьер-министра Мамуки Бахтадзе, занимающего этот пост с июня 2018 года, на нынешнего министра внутренних дел Гиоргия Гахария, который, по утверждению еженедельника, является "первым визирем" самого влиятельного человека в Грузии, председателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили.

Комментируя журналистам эту информацию, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила, что на этом этапе никакие изменения в правительстве не обсуждаются.

"Действительно пару месяцев назад лидер нашей партии Бидзина Иванишвили заявил, что в течение года правительстве и правящей партии произойдут изменения, но он ничего не говорил о смене премьер-министра", - заявила М.Цкитишвили.