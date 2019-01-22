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Регион 22.01.2019 13:00

СМИ узнали о возможности скорой смены премьера Грузии

Грузинский еженедельник "Квирис палитра" со ссылкой на неназванные кулуарные источники сообщает о возможных скорых изменениях в правительстве Грузии, в частности, смене премьер-министра и министров обороны и инфраструктуры.

В статье еженедельника говорится о возможной смене премьер-министра Мамуки Бахтадзе, занимающего этот пост с июня 2018 года, на нынешнего министра внутренних дел Гиоргия Гахария, который, по утверждению еженедельника, является "первым визирем" самого влиятельного человека в Грузии, председателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили.

Комментируя журналистам эту информацию, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила, что на этом этапе никакие изменения в правительстве не обсуждаются.

"Действительно пару месяцев назад лидер нашей партии Бидзина Иванишвили заявил, что в течение года правительстве и правящей партии произойдут изменения, но он ничего не говорил о смене премьер-министра", - заявила М.Цкитишвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЗАМЕНА, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]