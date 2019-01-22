Ожидающий исполнения смертного приговора иракский геолог рассказал, как помогал ИГ производить иприт

Террористическая организация ИГ привлекала ученых к производству иприта в Ираке, рассказал в интервью газете The Washington Post геолог из Ирака Сулейман аль-Афари.
Сам С.аль-Афари в течение 15 месяцев контролировал производство отравляющего вещества, он один из немногих участников химической программы ИГ, которых удалось взять живыми, отмечает газета.
"Сожалею ли я (о работе на ИГ - ИФ)? Я не знаю, стоит ли использовать это слово. Они стали властью, и тогда мы работали на них. Мы хотели работать, чтобы нам платили", - заявил С.аль-Афари в интервью газете.
Первое время после того, как в 2014 году ИГ оккупировало иракский Мосул, госслужащие продолжали автоматически получать зарплату на банковские счета. Однако затем выплаты прекратились и некоторые из госслужащих перешли на работу к ИГ, рассказывает газета.
С.аль-Афари, который прежде работал по специальности геолог в министерстве промышленности и минералов и занимался закупками в металлургическом предприятии, при ИГ попал в команду с другими специалистами: биологом, химиками и техником. По словам С.аль-Афари, его команде поручили делать иприт. Сам он был занят организацией цепочки поставок компонентов для производства газа в лаборатории.
В 2016 году С.аль-Афари задержали и привезли в лагерь временного содержания в Ираке, где были курдские и американские военные. Источник среди курдских военных рассказал газете, что геолог дал военным много полезной информации и после его задержания "бомбы сбросили на многие места".
В настоящее время С.аль-Афари содержится в тюрьме в Эрбиле , где ожидает исполнения смертного приговора.
Развитие программы по созданию химоружия, вероятно, остановилось в 2016 году, после того, как США и Ирак начали активную компанию по уничтожению производственных предприятий и устранению руководителей программы, отмечает газета.
В то же время, иракские официальные лица утверждают, что руководство ИГ перевело оборудование и часть химикатов из Ирака в Сирию в 2016 году. Кроме того, эксперты утверждают, что у ИГ все еще есть доступ к знаниям и навыкам, которые оно получило от нанятых в свое время для реализации программы ученых.
Химическое оружие, созданное ИГ, использовалась при многочисленных атаках на военнослужащих и мирных жителей в Ираке и в Сирии, что привело к гибели сотен людей, напоминает газета.
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