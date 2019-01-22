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Транспорт и связь 22.01.2019 13:11

Азербайджан заинтересован в реализации совместных проектов с CISCO – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с исполнительным вице-президентом и руководителем по продажам компании CISCO Джерри Эллиот.

Дж.Эллиот отметила, что Азербайджан одна из важных стран региона, с которой компания заинтересована в сотрудничестве. По ее словам, компания тесно сотрудничает с Минюстом Азербайджана по вопросам интеграции судов и исправительных учреждений в сфере повышения электронных услуг

И.Алиев, в свою очередь, выразил удовлетворение сотрудничеством компании с различными госструктурами Азербайджана.

Президент отметил значимость сотрудничества в реализации программ и планов, определенных Азербайджаном, повышения прозрачности и развитии других электронных услуг.

Ф.Исазаде

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Тэги: CISCO, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]