Азербайджан заинтересован в реализации совместных проектов с CISCO – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с исполнительным вице-президентом и руководителем по продажам компании CISCO Джерри Эллиот.

Дж.Эллиот отметила, что Азербайджан одна из важных стран региона, с которой компания заинтересована в сотрудничестве. По ее словам, компания тесно сотрудничает с Минюстом Азербайджана по вопросам интеграции судов и исправительных учреждений в сфере повышения электронных услуг

И.Алиев, в свою очередь, выразил удовлетворение сотрудничеством компании с различными госструктурами Азербайджана.

Президент отметил значимость сотрудничества в реализации программ и планов, определенных Азербайджаном, повышения прозрачности и развитии других электронных услуг.

Ф.Исазаде