Китай призывает США отказаться экстрадиции финдиректора Huawei из Канады

МИД Китая призвал США отозвать ордер на арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, и отказаться от планов по ее экстрадиции, сообщает агентство Associated Press.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин на брифинге во вторник заявила, что случай Мэн Ваньчжоу нельзя считать рядовым и Пекин требует от Вашингтона отозвать ордер на арест финансового директора Huawei, на основании которого ее задержали в Канаде в декабре, а также "не направлять канадской стороне официальный запрос об экстрадиции".

По словам представителя МИД КНР, договор Канады и США об экстрадиции "нанес ущерб безопасности, интересам и законным правам китайских граждан".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на посла Канады в США Дэвида Макнотона сообщил, что США в скором времени направят Канаде официальный запрос на экстрадицию финансового директора Huawei. В Минюсте Канады телеканалу сообщили, что пока не получали такой запрос от США.

Финансовый директор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде 1 декабря по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана.

Мэн Ваньчжоу и компания Huawei отрицают незаконную деятельность.