Премьер Армении в пятницу посетит штаб-квартиру ЕЭК в Москве

Глава правительства Армении Никол Пашинян в пятницу, 25 января, намерен посетить штаб-квартиру Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве, сообщает пресс-служба комиссии.

Н.Пашинян выступит с речью в штаб-квартире ЕЭК в связи с переходом председательства в органах Евразийского экономического союза к Армении, отмечается в сообщении.