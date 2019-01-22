Премьер Армении в пятницу посетит штаб-квартиру ЕЭК в Москве

Глава правительства Армении Никол Пашинян в пятницу, 25 января, намерен посетить штаб-квартиру Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве, сообщает пресс-служба комиссии.
Н.Пашинян выступит с речью в штаб-квартире ЕЭК в связи с переходом председательства в органах Евразийского экономического союза к Армении, отмечается в сообщении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»