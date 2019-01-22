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Регион 22.01.2019 14:15

Премьер Армении в пятницу посетит штаб-квартиру ЕЭК в Москве

Глава правительства Армении Никол Пашинян в пятницу, 25 января, намерен посетить штаб-квартиру Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве, сообщает пресс-служба комиссии.

Н.Пашинян выступит с речью в штаб-квартире ЕЭК в связи с переходом председательства в органах Евразийского экономического союза к Армении, отмечается в сообщении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ЕЭК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]