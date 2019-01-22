"Ахенский договор" между ФРГ и Францией пойдет на пользу всему ЕС, заявляют в Берлине

"Ахенский договор" между Германией и Францией пойдет на пользу всему ЕС, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Договор во вторник в ратуше Ахена подпишут канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Уже началась торжественная церемония, предшествующая подписанию.
"Ахенский договор должен подчеркнуть исторически зародившуюся связь между Францией и Германией, стимулировать безопасность и благосостояние наших граждан и быть общим вкладом в сильную и дееспособную Европу", - говорится в заявлении Ш.Зайберта, поступившем в "Интерфакс".
Договор о франко-германском сотрудничестве и интеграции станет дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году президентом Шарлем де Голлем и первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.
"Елисейский договор", по словам Ш.Зайберта, "заложил фундамент двустороннего сотрудничества и стал важным вкладом в процесс европейской интеграции.
"Оба договора будут равнозначны", - указал представитель правительства ФРГ.
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