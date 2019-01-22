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Дальнее зарубежье 22.01.2019 14:47

"Ахенский договор" между ФРГ и Францией пойдет на пользу всему ЕС, заявляют в Берлине

"Ахенский договор" между Германией и Францией пойдет на пользу всему ЕС, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Договор во вторник в ратуше Ахена подпишут канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Уже началась торжественная церемония, предшествующая подписанию.

"Ахенский договор должен подчеркнуть исторически зародившуюся связь между Францией и Германией, стимулировать безопасность и благосостояние наших граждан и быть общим вкладом в сильную и дееспособную Европу", - говорится в заявлении Ш.Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

Договор о франко-германском сотрудничестве и интеграции станет дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году президентом Шарлем де Голлем и первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.

"Елисейский договор", по словам Ш.Зайберта, "заложил фундамент двустороннего сотрудничества и стал важным вкладом в процесс европейской интеграции.

"Оба договора будут равнозначны", - указал представитель правительства ФРГ.

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Тэги: ФРГ, ФРАНЦИЯ, ЛИДЕРЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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