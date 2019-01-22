Члены британского парламента предлагают свои планы по Brexit

Члены британского парламента представляют собственные планы, направленные на решение вопроса с Brexit, сообщил во вторник телеканал BBC.

Лейбористская партия официально представила на рассмотрение в парламент документ, в котором предлагается дать депутатам возможность проголосовать по вопросу повторного референдума о Brexit. В то же время в партии не сообщают, поддерживают ли они идею проведения еще одного референдума.

Лейбористы также предлагают парламенту на рассмотрение альтернативный план по Brexit, который предполагает, что Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС.

Свои поправки представили отдельные лейбористы. Так, лейбористка Рейчл Ривз представила поправку, призывающую премьера Терезу Мэй просить Брюссель о продлении сроков выхода Великобритании из ЕС, чтобы избежать отсутствия сделки между сторонами.

Поправка Иветт Купер призывает Т.Мэй продлить сроки Brexit, если парламент не согласует сделку до 26 февраля.

Лейборист Хилари Бенн предлагает членам парламента провести голосование по четырем пунктам: готовы ли они вновь рассмотреть сделку Т.Мэй, выйти из ЕС без сделки, попытаться пересмотреть сделку или провести еще один референдум.

Британские СМИ отмечают, что многие члены правительства поддерживают поправку, мешающую выходу без сделки, и некоторые из них могут уйти в отставку, если поправка не будет принята.

Рассказывая о своих планах по Brexit в понедельник, Т.Мэй заявила, что она намерена попросить у ЕС изменений так называемого ирландского "страховочного плана", который должен позволить избежать жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. Вопрос "страховочного плана" беспокоит членов британского парламента, так как они опасаются, что при его помощи ЕС сможет продолжить навязывать Великобритании свои таможенные нормы.

В то же время по двум другим вопросам, волнующим парламентариев - повторному референдуму и мерам для исключения возможности выхода Великобритании из ЕС без сделки - Т.Мэй ответила категорично. Она заявила, что британское правительство не поддерживает ни повторный референдум, ни введение дополнительных мер.

СМИ отмечают, что премьер-министр в целом предоставила мало информации о том, как она может изменить сделку по Brexit.

Газета The Daily Telegraph пишет, что главный переговорщик Т.Мэй по Brexit Оливер Роббинс в переписке с министром финансов Филипом Хаммондом отвергал возможность того, что Брюссель может вернуться к переговорам по Brexit.

Ранее британский парламент со значительным перевесом отверг предложенную Т.Мэй сделку с ЕС по Brexit, и теперь премьер пытается урегулировать ситуацию, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Голосование по плану Т.Мэй и предложенным к нему поправкам других партий запланировано на 29 января.