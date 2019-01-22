Число зарегистрированных юрлиц в Азербайджане в 2018г увеличилось на 10%, физлиц, занимающихся индивидуальным бизнесом – на 6%

Количество юридических лиц, зарегистрированных в Азербайджане, на 1 января 2019 года составляет 130,323 тыс., что на 9,9% превышает показатель на начало прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, в 2018 году было зарегистрировано 12,504 тыс. юридических лиц, деятельность прекратили 627 юрлиц.

На 1 января 2019 года в Азербайджане действуют 10,775 тыс. предприятий (рост 3,2%), занятых в сфере сельского хозяйства, перерабатывающих предприятий – 6,979 тыс. (рост 8,1%), строительных – 12,697 тыс. (рост 6,8%).

Кроме этого, на конец 2018 года зарегистрировано 34,421 тыс. юрлиц, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и прочих бытовых товаров (рост на 10,6%), финансовой и страховой деятельностью – 1,718 тыс. (рост на 5,1%), операциями с недвижимостью – 1,801 тыс. (рост на 19,4%), административными и вспомогательными услугами – 5,739 тыс. (рост на 18,2%), информацией и связью – 3,318 тыс. (рост на 11,6%), организацией отдыха и развлекательной деятельности – 1,951 тыс. (рост на 7,7%), остальные – другими видами деятельности.

В структуре юридических лиц по состоянию на 1 января 2019 года на долю частных предприятий приходится 118,119 тыс. или 90,6% всех юрлиц (в том числе иностранных – 8,31 тыс., совместных – 2,45 тыс.), государственных – 10,498 тыс. или 8,1%, муниципальных – 1,706 тыс. или 1,3%.

Помимо этого, по состоянию на 1 января 2019 года в Азербайджане зарегистрированы 842,277 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица. По сравнению с началом 2018 года их число увеличилось на 6%.

В сфере сельского хозяйства действуют 221,652 тыс. физических лиц, перерабатывающей промышленности – 17,988 тыс., оптовой и розничной продажей, ремонтом автомобилей и бытовых товаров – 205,09 тыс.

Кроме этого, финансовой и страховой деятельностью занимаются 1,82 тыс. физлиц, операциями с недвижимостью – 12,693 тыс., административными и вспомогательными услугами – 3,299 тыс., строительством – 6,662 тыс., размещением туристов и общепитом – 38,985 тыс., транспортом и складскими помещениями – 91,892 тыс., организацией отдыха и развлекательной деятельностью – 11,36 тыс., прочими услугами – 181,041 тыс., остальные – другими видами деятельности.

По данным статистики, в Баку действуют 72,38 тыс. юрлиц и 255,38 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.

А.Мамедов