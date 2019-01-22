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Дальнее зарубежье 22.01.2019 15:16

Франция и ФРГ намерены развивать "общую военную культуру" и помогать в формировании европейской армии - Меркель

Подписывая "Ахенский договор", Франция и Германия берут на себя обязательство развивать общую военную культуру, заявила канцлер Гермаини Ангела Меркель.

"Мы берем на себя обязательство по развитию общей военной культуры, общей оборонной промышленности, общей линии в вопросе оборонного экспорта", - сказала А.Меркель, выступая на торжественной церемонии в Ахене перед подписанием договора.

"Таким образом мы хотим внести свой вклад в формирование европейской армии", - указала канцлер.

Договор "О франко-германском сотрудничестве и интеграции" станет дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году президентом Шарлем де Голлем и первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.

"Елисейский договор", по словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, "заложил фундамент двустороннего сотрудничества и стал важным вкладом в процесс европейской интеграции.

"Оба договора будут равнозначны", - указал представитель правительства ФРГ.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФРГ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]