Подписывая "Ахенский договор", Франция и Германия берут на себя обязательство развивать общую военную культуру, заявила канцлер Гермаини Ангела Меркель.

"Мы берем на себя обязательство по развитию общей военной культуры, общей оборонной промышленности, общей линии в вопросе оборонного экспорта", - сказала А.Меркель, выступая на торжественной церемонии в Ахене перед подписанием договора.

"Таким образом мы хотим внести свой вклад в формирование европейской армии", - указала канцлер.

Договор "О франко-германском сотрудничестве и интеграции" станет дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году президентом Шарлем де Голлем и первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.

"Елисейский договор", по словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, "заложил фундамент двустороннего сотрудничества и стал важным вкладом в процесс европейской интеграции.

"Оба договора будут равнозначны", - указал представитель правительства ФРГ.