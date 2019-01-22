Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в январе-ноябре 2018г сократились незначительно

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-ноябрь 2018 года составил 47 млн 720 тыс. тонн, что на 0,2% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 11 млн 316,9 тыс. тонн или 23,7% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 30 млн 153,8 тыс. тонн или 63,2% - автомобильный, 6 млн 249,3 тыс. тонн или 13,1% - морской транспорт.

За отчетный период на долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан по коридору TRACECA, пришлось 8 млн 520,3 тыс. тонн или 17,9% всех грузов. По сравнению с показателем января-ноября 2017 года объем транзитных грузов сократился на 6,8%.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова