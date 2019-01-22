В Азербайджане создана компания с капиталом около 430 тыс. манатов

В Азербайджане создано ООО "PLAST MEN", сообщает сайт газеты «Vergiler» министерства налогов.
Уставный капитал компании равен 428,71 тыс. манатов.
Официальным представителем компании является Эльман Аскеров.
Компания прошла госрегистрацию 4 декабря 2018 года.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»